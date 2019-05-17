Павел Климкин подал в отставку с поста главы МИД Украины 4 17.05.2019, 15:40

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Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Украинский политик будет баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Только что я написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его Верховной раде и новому президенту. Я считаю, что так правильно. Правильно по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна", - сказал Климкин.

Он отметил, что о своей отставке заранее предупредил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии. Но я сказал, что буду помогать там, где потребуется, и там, где совпадают наши принципы и наше видение", - добавил Климкин.

Он также заявил, что собирается баллотироваться в Верховную раду "с командой, с которой я разделяю ценности, принципы и видение, как идти дальше".