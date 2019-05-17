Совет Европы вернул России право голоса в ПАСЕ 5 17.05.2019, 16:15

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России будет предоставлена возможность назначить делегацию для участия в пленарном заседании.

Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе, сообщает "Немецкая волна".

Согласно сообщениям, России будет предоставлена возможность в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ в конце июня. На этом заседании будут приниматься весьма важные решения: будет избран новый генеральный секретарь Совета Европы, а также несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Foreign Minister @HeikoMaas: "It is good news that we agreed that Russia should remain in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Especially because this preserves the right of Millions of Russians to appeal to the European Court of Human Rights. " @coe pic.twitter.com/tv3YqgcJjf — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 17 мая 2019 г.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя принятое в Хельсинки решение, написал в своем микроблоге в Twitter: "Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека".

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Россия не покинет Совет Европы. Мы не отказываемся от наших обязательств, в том числе финансовых, сказал он, добавив, что Россия заинтересована в том, чтобы продолжать работу в Совете Европы на основе норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

После лишения России права голоса в ПАСЕ, Москва отказалась участвовать в работе ассамблеи, а с лета 2017 года прекратила платить и членские взносы.

Глава МИД Украины Павел Климкин не приехал на конференцию Комитета министров СЕ в Хельсинки. Он предупреждал, что государства, выступающие в поддержку возвращения России в ПАСЕ, несут, по его словам, долю ответственности за срыв минских соглашений об урегулировании обстановки на востоке Украины. Климкин настоятельно призывал отказаться от нормализации отношений с Россией.