У Святослава Вакарчука прорезался политический «Голос» 1 Сергей Руденко

17.05.2019, 16:38

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

Участие партии украинского музыканта в выборах оживит парламентскую кампанию в Украине.

Заявив о создании новой политической партии "Голос", Святослав Вакарчук возвращается в большую украинскую политику. 16 мая, в день, когда Верховная рада определилась с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, фронтмен "Океана Эльзы" представил свою партийную команду.

Не известно, думал ли в этот день певец о том, что на месте Зеленского сейчас мог бы быть он, но, очевидно, не в последнюю очередь именно из-за победы худрука "Студии Квартал 95" Вакарчук решил сыграть свою политическую партию. Лидер "Голоса", как и Зеленский, рассчитывает конвертировать свою эстрадную популярность в политические дивиденды. Удастся ли это ему - трудно сказать.

Вторая попытка Вакарчука

В отличие от Зеленского Святослав Вакарчук уже имеет политический опыт. Во время президентских выборов 2004 года он активно поддерживал Виктора Ющенко. Уже после победы "оранжевой революции", в 2007 году, по списку "Нашей Украины - народной самообороны" певец был избран в Раду. Правда, Святослав в сессионном зале практически не появлялся и через полтора года сложил депутатские полномочия, заявив, что парламент не оправдал его ожиданий.

В большую политику популярного певца вернул Евромайдан в 2013 году. Но тогда во время драматических событий в центре украинской столицы, которые переросли в Революцию достоинства, мы наблюдали скорее певца-трибуна или общественного деятеля, нежели политика. Своим авторитетом Вакарчук пытался поддержать протестующих и образумить представителей режима Януковича. Вряд ли в ту тяжелую зиму он думал о выдвижении в президенты или в депутаты. Просто он знал, что в тот момент мог сделать намного больше, чем политики.

Последние два года социологи пытались замерять политический рейтинг Святослава Вакарчука. Сначала - как кандидата в президенты Украины, позже - как лидера условной политической силы. Долгие раздумья солиста "Океана Эльзы" по поводу участия в президентских выборах 2019 года, а затем - его отказ от борьбы за пост главы государства, казалось, поставят точку в политических амбициях Вакарчука.

Но нет. Святослав таки решился на второй поход в политику. Правда, уже не с той социологией, которая была у него накануне президентских выборов. Избиратель несколько перегорел в отношении Вакарчука. Но, судя по его последним заявлениям, певца больше интересует сам процесс - изменение общества, нежели краткосрочный результат - победа на выборах в парламент.

"Анти-Зеленский" в действии?

Несколько лет назад, когда Вакарчук только появился в перечне возможных претендентов на пост президента, в кулуарах говорили о том, что из Святослава пытаются сделать "анти-Зеленского" - кандидата, который сможет отобрать голоса у артиста-комика в пользу Петра Порошенко. Так это было на самом деле или нет, вероятно, знают только единицы в штабе Петра Алексеевича. Как и то, почему солист "Океана Эльзы" все же отказался баллотироваться в президенты. То ли Вакарчук не был уверен в своих силах, то ли он не хотел мешать другим кандидатам - широкая публика причин отказа не знает.

Но путь, которым прошел во время президентской кампании Зеленский, вероятно, вдохновил Вакарчука. Ведь у певца, как и у новоизбранного президента, есть многомилионная армия поклонников. Оба пользуются популярностью и доверием у молодежи. И Владимира, и Святослава воспринимают как антисистемных политиков. Теперь и у одного, и у второго есть политические (хотя пока и виртуальные) проекты - "Слуга народа" и "Голос". Правда, через несколько дней один сядет в президентское кресло, а второй только начнет создавать партию.

На счет того, что Вакарчук и его соратники будут в оппозиции к президенту Зеленскому, похоже, ни у кого даже нет сомнений. Еще в ходе президентской кампании Святослав призывал украинцев голосовать "не по приколу", давая четко понять, что политическая игра Владимира ему не по душе.

Поэтому в последующие несколько месяцев мы, вероятно, станем свидетелями вхождения Вакарчука в роль "анти-Зеленского". Ведь кто еще лучше может потроллить новоизбранного президента, как не такой же представитель шоу-бизнеса? Да, Вакарчук - не комик и к политике относится намного серьезней. Но именно этот контраст и будет, очевидно, играть не последнюю роль в ожидаемом противостоянии Вакарчука и Зеленского.

Слава и люди

В центре своей идеологии партия "Голос" ставит нужды и потребности человека. Именно ради него, как заверяет Вакарчук, государство и должно работать. Справедливо, без олигархов, с эффективно действующими законами и свободной экономикой. Все предельно ясно и понятно.

Но еще в 2007 году упомянутый выше блок "Наша Украина - народная самооборона" шел с тем же Вакарчуком на парламентские выборы с лозунгом "Закон - один за всех" и обещал справедливость. Но эти обещания так и не были выполнены. А запрос украинцев на них был и остается актуальным. О чем свидетельствует и Революция достоинства, и победа Зеленского на президентских выборах.

Свою партию Вакарчук обещает построить без денег олигархов и с достойными людьми. Пятерку организаторов проекта певец уже представил. Это - бывший замминистра экономики Юлия Клименко, общественный деятель-антикоррупционер Ярослав Юрчишин, бывший и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская, участник боев за Донецкий аэропорт, "киборг" Андрей Шараскин и известный кардиолог Юрий Соколов.

Сколько времени уйдет на создание партии "Голос", и кто окажется в ее списке на выборах в Раду, пока не знает никто. Как и того, действительно ли проекту не будут помогать олигархи и представители большого бизнеса. И не появятся ли среди партийных спонсоров миллиардеры Виктор Пинчук, Михаил Фридман или гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, которых сегодня связывают со Святославом Вакарчуком.

Вне всякого сомнения, участие партии Вакарчука оживит парламентскую кампанию. Но вот сможет ли команда лидера "Океана Эльзы" попасть в Раду - не известно. "Голос" заявляет о себе, как о серьезной политической силе с новыми лицами. Очевидно, вооружившись чем-то подобным, пойдут на выборы десятки партий.

Популярность Вакарчука, конечно, является весомым преимуществом, но вряд ли его удастся долго эксплуатировать. Новая политическая эпоха в Украине требует нового слова. Какого именно - вопрос остается открытым. Особенно после "взлома" политсистемы страны Владимиром Зеленским.

Cергей Руденко, "Немецкая волна"