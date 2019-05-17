В России побит «коррупционный рекорд» полковника Захарченко 17.05.2019, 17:01

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В доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина нашли $185 миллионов наличными.

Российские пецслужбы изъяли наличные деньги на общую сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей (185 миллионов долларов) при обысках у арестованного по обвинению в коррупции полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в силовых органах. Принадлежали ли эти деньги арестованному полковнику или кому-то ещё — не сообщается, сообщает "Радио Свобода".

Черкалин был арестован в апреле после задержания на работе сотрудниками службы собственной безопасности. Ему предъявлено обвинение в получении взятки на 850 тысяч долларов. Кроме Черкалина, арестованы двое его бывших сослуживцев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Черкалин возглавлял отдел, специализирующийся на банковском секторе, в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями. По словам источников "Новой газеты", полковник был одним из самых молодых и перспективных сотрудников в экономической контрразведке. Несмотря на то, что ему еще нет 40 лет, он занимал свою должность более десяти лет.

В 2016 году в Москве был арестован заместить начальника Управления экономической безопасности МВД России полковник Дмитрий Захарченко. У него при обысках были обнаружены около 9 миллиардов рублей. Полицейского обвиняют в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, обвинение запросило ему 15,5 лет колонии строго режима.