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В Украине Александр Турчинов подал в отставку

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  • 17.05.2019, 17:15
Александр Турчинов

Глава СНБО Украины заявил, что готов дальше защищать свою страну.

В пресс-службе СНБО Украины отметили, что Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Новое время».

«В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в заявлении Турчинова.

Турчинов добавил, что, учитывая продолжение вооруженной агрессии РФ против Украины, «готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну».

Александр Турчинов занимал должность Секретаря СНБО Украины с января 2015 по май 2019.


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