Стала известная стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ 17.05.2019, 17:13

Фото: mazyr.by

Оборудование было испорчено из-за грязной нефти.

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщил, что стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок из РФ некондиционной нефти составляет около $30 млн, сообщает "Интерфакс".

"Только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн в эквиваленте", - сказал Ляшенко в пятницу.

Между тем, вице-премьер дал понять, что размер прямых убытков Мозырского НПЗ может вырасти. "Химический процесс попавшего (в нефть - прим.) хлора таков, что истончание труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов (на оборудовании НПЗ - прим.) еще будут выплывать", - сказал он.

По его словам, "более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается к августу".

Ляшенко сказал, что "подобная ситуация в России была в 2000-х годах, завод, как правило, до года испытывает последствия выхода из строя оборудования от попадания хлора".

Говоря в целом о размере компенсации издержек, которые Беларусь понесла от поставок некачественной нефти из России, вице-премьер подчеркнул, что "об итоговой цифре пока говорить преждевременно".

Как сообщалось, Мозырский НПЗ 20 апреля сообщил, что в связи с переработкой нефти c высоким содержанием хлорорганики, на предприятии были выявлены пропуски на 11 теплообменных трубках аппаратов воздушного охлаждения на установке ЛК-6У №2 секции С-100, оперативный ремонт которых проводился в круглосуточном режиме непосредственно на установке. Предприятие сообщало, что по предварительным выводам комиссии, установлены признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.