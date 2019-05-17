Линас Линкявичюс: Нельзя разрешить России вернуться в ПАСЕ 1 17.05.2019, 17:33

Линас Линкявичюс

Россия ничего не изменила ни на деле, ни на словах.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступил против возвращения России в ПАСЕ, поскольку она продолжает агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после участия в сессии Комитета министров СЕ.

"Мы не можем позволить безусловное возвращение России в ПАСЕ за счет ценностей и принципов Совета Европы. Россия ничего не изменила ни на деле, ни на словах, и продолжает агрессию против Украины. Наши европейские ценности мало что значат, если их не защищают", - написал Линкявичюс в Twitter.

Addressed #CoE70: we can't afford unconditional Russia’s return to #PACE at the expense of @coe values and principles. #Russia has not change anything neither in deeds nor even in words and continues aggression against #Ukraine. Our European values mean not much if not deffend. pic.twitter.com/QpTMyHSSjj — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 17 мая 2019 г.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Совета Европы приняли решение, благоприятное для возвращения российской делегации в ПАСЕ. При этом в самом документе не упоминается "России".

В нем утверждают, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.