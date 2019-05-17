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Линас Линкявичюс: Нельзя разрешить России вернуться в ПАСЕ

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  • 17.05.2019, 17:33
Линас Линкявичюс

Россия ничего не изменила ни на деле, ни на словах.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступил против возвращения России в ПАСЕ, поскольку она продолжает агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после участия в сессии Комитета министров СЕ.

"Мы не можем позволить безусловное возвращение России в ПАСЕ за счет ценностей и принципов Совета Европы. Россия ничего не изменила ни на деле, ни на словах, и продолжает агрессию против Украины. Наши европейские ценности мало что значат, если их не защищают", - написал Линкявичюс в Twitter.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Совета Европы приняли решение, благоприятное для возвращения российской делегации в ПАСЕ. При этом в самом документе не упоминается "России".

В нем утверждают, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.


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