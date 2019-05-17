Военные и блокпосты: обстановка в Могилеве после убийства сотрудника ГАИ 17.05.2019, 17:39

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ЧП всколыхнуло областной центр.

Лейтенант милиции Евгений Потапович погиб в четверг в Могилевской области при исполнении служебного долга, пишет mogilev.online.

ЧП всколыхнуло областной центр со вчерашнего вечера, на установление обстоятельств гибели 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, тело которого обнаружили в четверг вечером в нескольких километрах от Могилева в лесу, брошены все силы.

В помощь следствию привлечены военнослужащие. По словам очевидцев, примерно в девять утра к лесополосе, где было обнаружено тело лейтенанта милиции, подъехали две машины и один автобус с военнослужащими. Люди в форме направились в лес прочесывать местность.

В самом Могилеве после резонансного события сотрудники милиции до сих пор работают в усиленном режиме. По всему городу на дорогах выставлены блокпосты, продолжается проверка проезжающих автомобилей. Правоохранители работают в парах. На некоторых участках магистралей — в бронежилетах и касках.

Мало кто из жителей города не знает о случившемся. У людей состояние недоумения, а у некоторых — и страха. Многие не верят, что в относительно спокойном и тихом Могилеве могло такое произойти.

«Событие беспрецедентное, я такого не помню. Сложно предполагать, что именно случилось. Наглое преступление. Если как пишут — сотрудника затолкали в машину, так жестоко разделались, то это кошмар просто. Что у этих людей может быть человеческого?» — поделилась возмущенная могилевчанка Оксана Савицкая.

«Дитенка. 22 года. Я мать взрослого сына. Страшно как-то», — высказалась Елена Кочубар.

Каких-то официальных заявлений о ходе поисков совершивших убийство могилевского сотрудника ГАИ в УВД Могилевского облисполкома пока не делают. Правоохранители просят всех, кому что-то известно, сообщать в милицию и обещают, по некоторым источникам, за информацию вознаграждение.