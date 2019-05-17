Игрок брестского «Динамо» Александр Нойок заключил пари с болельщиками 17.05.2019, 17:45

Александр Нойок

Пари заключено на случай победы в чемпионате.

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок ответил на вопрос подписчика команды в группе «ВКонтакте», сообщает «Трибуна».

- Если «Динамо» Брест выиграет чемпионат, то на какие безумные поступки вы готовы?

– Не знаю. Танец как-то банально. Может татуировку набить какую-то в знак чемпионства? Это будет нормально. Все, заметано!) – сказал Нойок для YouTube-канала клуба.