СК подтвердил задержание главного анестезиолога-реаниматолога Беларуси 11 17.05.2019, 18:12

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Фото: bsaer.org

Лауреата Госпремии задержали за взятки.

Уголовное дело в отношении главного анестезиолога-реаниматолога страны Александра Дзядзько расследует СК. Об этом tut.by сообщил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.

— Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении Александра Дзядзько по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович. — В настоящее время с задержанным работают следователи, проводятся необходимые процессуальные действия.

Напомним, по информации tut.by, главный анестезиолог-реаниматолог страны Александр Дзядзько был задержан 15 мая. Сегодня на работе его нет, кабинет закрыт, а коллеги говорят: «Нам никто не докладывает, где он».

О том, что силовики проявили интерес к известному анестезиологу страны Александру Дзядзько, сообщил информированный источник:

— По предварительной информации, Александра Михайловича задержали в рамках «дела медиков», показания против него, возможно, дал один из поставщиков медицинского оборудования, который фигурирует в делах других медиков.

В КГБ, который в основном занимался «делами медиков», ранее сообщили, что не задерживали главного анестезиолога страны.

Александр Михайлович в медицине 36 лет, в 1998 году он стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы. Весной 2008 года Дзядзько вместе с коллегами выполнил первую операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премии за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

За последний год в 9-й больнице это уже не первое задержание. Летом 2018 года наручники надели на главного врача Валерия Кушниренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко, которого и пациенты, и сами врачи называют «уникальным». В феврале 2019 года судом Фрунзенского района Минска Андрей Савченко был признан виновным в получении взятки в три тысячи рублей и приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. А сейчас в Московском суде слушается дело в отношении бывшего главного врача Валерия Кушниренко. Он признал вину в получении 13 800 долларов в качестве взятки.