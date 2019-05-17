Бегство бизнеса и долг в 300% ВВП: экономике Китая предсказали трагический финал 3 17.05.2019, 18:16

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Потеря места в глобальных производственных цепочках оставит Китай один на один с гигантским накопленным долгом.

Экономика Китая может замедлиться, задолженность сильно возрасти, а иностранные компании могут покинуть страну в случае обострения торговой войны, предупреждают экономисты, вынужденные рассматривать самые пессимистичные сценарии после экскалации напряженности на этой неделе, передает finanz.ru.

При худшем сценарии развития событий темпы роста Китая могут замедлиться до менее 6% впервые почти за три десятилетия, прогнозируют Bank of America Corp., Morgan Stanley и UBS Group AG. Рост на уровне 5,8%, который ожидает главный экономист Bank of America по Большому Китаю Хелен Цяо, осложнит условия развития экономики сильнее, чем предполагает эта цифра.

Аналитики оценивают последствия введения пошлин для Китая, который играет центральную роль в глобальной цепочке поставок, в то время как компании будут переводить производство в другие страны. Они также предупреждают о росте задолженности КНР, которая уже приближается к 300% ВВП, поскольку правительство увеличивает расходы с целью поддержать экономику. Новые ограничения, связанные с доступом Huawei Technologies Co. к рынку США и американским поставщикам, свидетельствуют об угрозе сдерживания экономической экспансии Китая.

"Потенциальные долгосрочные последствия колоссальны, - отмечает Ларри Ху, главный экономист Macquarie Securities Ltd. по Китаю в Гонконге. - Следует помнить, что Япония вступила в период застоя отчасти потому, что центробанк чрезмерно стимулировал экономику после соглашения в отеле Plaza".