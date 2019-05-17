Он живет в другой стране 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.05.2019, 18:32

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А может быть, Путин еще и жертва гостелевидения?

Оказывается, Путин, по его словам, только вчера узнал о сражении вокруг строительства церкви в Екатеринбурге. Вот тебе и "гарант Конституции"!

Чем он занят? Что это за руководитель? Почему об одном из самых громких скандалов в стране он узнает постфактум? Ему не докладывают? Где же его "вертикаль власти", которую он воткнул стране в глотку? Где его хваленые спецслужбы?

А может быть, Путин еще и жертва гостелевидения? На госТВ, вместо новостей о столкновениях в Екатеринбурге, обсуждают Украину и клянут США.

Но, скорее всего, все Путин знает. Только прикидывается "валенком". Это видно по его злобному замечанию о "записных активистах из Москвы", которые, якобы имеют отношение к событиям в Екатеринбурге.

Превратил власть в мафию, а когда люди начинают против нее выступать, все у него лидеры протеста виноваты. А не он сам вместе со своими служками.

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