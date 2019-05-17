МИД Украины: Россию не приглашали на инаугурацию Зеленского 3 17.05.2019, 19:14

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ФОТО: ISTOCK/GLOBAL IMAGES UKRAINE

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

Официальных представителей российских властей не приглашали на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 17 мая сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации. Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", – сказала она.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.

Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Евросоюз на церемонии будет представлять вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, также прибыть намерена президент Литвы Даля Грибаускайте.