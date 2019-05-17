Путин и «безбожники» Екатеринбурга 1 Игорь Яковенко

17.05.2019, 19:33

Люди, которые правят в России, плохо представляют, какие процессы идут в стране.

Когда журналист екатеринбургской газеты "Вечерние ведомости" на Медиафоруме ОНФ в Сочи задал Путину вопрос о противостоянии горожан и властей в связи со строительством церкви на месте сквера, он очень волновался и говорил немного сбивчиво. А тут еще Путин его несколько раз перебивал, сбивая с мысли. "Против чего протестуют?" - делая вид, что не понял, переспросил президент России. – "Против строительства храма на месте сквера", - повторил журналист. – "Они безбожники?" - с улыбкой спросил Путин. Эта фирменная улыбка запомнилась всему миру, когда Путин именно с таким выражением на лице ответил "она утонула" на вопрос о том, что случилось с подлодкой "Курск".

Когда журналист "Вечерних ведомостей" объяснил Путину, что протестующие горожане не безбожники, а просто не хотят, чтобы разрушали их любимое место отдыха, президент заявил, что только что узнал об этой ситуации и очень удивился. "Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает", - поделился своим недоумением Путин. И предложил провести опрос жителей, чтобы по его итогам "меньшинство подчинилось большинству". После чего добавил, что мнение и интересы меньшинства тоже должны быть учтены.

Поскольку Путин пояснил, что учет интересов меньшинства должен заключаться в том, чтобы инвесторы создали сквер на новом месте, стало ясно: он уже заранее знает результаты предстоящего "опроса" и уверен, что защитники сквера окажутся в меньшинстве, а сторонников строительства церкви будет большинство. Наверняка процентов 76,69, как по итогам спецоперации-2018, или 96,57% как в по итогам "крымской спецоперации-2014". Ну не могут же в "тысячелетней России" безбожники оказаться в большинстве! Скрепы же распадутся, и небесная твердь тут же грохнется на землю.

Конфликт в Екатеринбурге, как рентгеном, просветил внутренности и структуру той весьма специфической разновидности фашизма, которую представляет собой путинизм.

Абсолютно пустые внутри, лишенные лиц и собственного мнения назначенцы в регионах, типа Куйвашева, не способные ни на что, кроме холопского кивания начальству, воровства и полной неспособности понять настроения и интересы подведомственного населения.

Информационная и "культурная" обслуга, включающая в себя Пескова, поспешившего оправдать "силовой сценарий" тем, что граждане сами его спровоцировали, Соловьева, обозвавшего жителей Екатеринбурга "бесами" и "потомками бесов", Бутусова, заявившего, что "храм – это первейший градостроительный элемент" и прочих прихлебателей власти, которые, в отличие от самой власти, вообще ни за что не отвечают, и поэтому могут нести любую "пургу".

Олигархи, типа владельца "Русской медной компании" Игоря Алтушкина, имеющего массу элитной недвижимости в Лондоне и относящегося к россиянам, как к туземцам, которым надо построить побольше мест для стучания лбом об пол и для мракобесия, чтобы туземцы не мешали олигархам высасывать из отведенных им участков "тысячелетней России" оставшиеся полезные вещества и на вырученные деньги скупать новые объекты элитной недвижимости на Западе.

Криминал, типа "титушек" из "Академии единоборств РМК", который, вопреки традициям советского и российского уголовного мира, не только не чурается сотрудничать с властью, но и с явным удовольствием за "долю малую" идет к этой власти в услужение.

Особо отчетливо "екатеринбургский рентген" высветил роль РПЦ. Зампред синодального отдела РПЦ по связам с общественностью и СМИ Кипшидзе развернул утверждение Соловьева о том, что столица Урала охвачена "бесами". "Людям, которые хотят быть наследниками тех, кто убивал верующих, разрушал храмы, растаскивал иконы во времена гражданской войны, нужно сказать, что они должны сделать выбор. С теми они, кто строит храмы, или с теми, кто их разрушает, кто преследует людей, которые просто хотят помолиться", - заявил представитель РПЦ на радио "Говорит Москва". Трудно в двух фразах вместить столько лжи, подлости и лицемерия, но у представителя РПЦ Кипчидзе это получилось. Вряд ли этот человек отдает себе отчет в том, что в данный момент лично он сделал для продвижения идей атеизма в России больше, чем Бертран Рассел, Ричард Докинз и Александр Невзоров вместе взятые.

Медиафорум ОНФ, на котором Путину задали вопрос о протестах в Екатеринбурге, называется "Правда и справедливость". Нельзя исключить, что в тот момент, когда организаторы придумали это название, им действительно казалось, что эти слова имеют какое-то отношение к России и к тому, что будет происходить на этом форуме. Люди, которые сегодня правят в России, и те, кто это правление обслуживают, очень плохо представляют себе, какие процессы идут сейчас в стране. Этим они похожи на тех, кто правил Россией до 1917 года, и на властителей СССР до 1991 года. И для тех и для других дальнейшие события стали полной неожиданностью…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru