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Иностранцам в Беларуси разрешат владеть земельными участками

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  • 17.05.2019, 19:41

Иностранцам позволят приобретать в собственность земельные участки с жилыми домами.

Иностранцам и лицам без гражданства в Беларуси могут разрешить оформлять в собственность или пожизненное наследуемое владение земельные участки и их доли.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле», который накануне «депутаты» приняли в первом чтении, сообщает БелТА.

Сейчас проблемными остаются ситуации, когда имущество, в том числе земельные участки, переходят в собственность или пожизненное наследуемое владение одновременно гражданину Беларуси и иностранцу или лицу без гражданства.


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