ЕС утвердил новый режим санкций за кибератаки 17.05.2019, 19:54

Новый санкционный режим создается перед выборами в Европейский парламент.

Европейский Союз (ЕС) утвердил новый режим введения санкций за кибератаки как на членов Евросоюза, так и на другие государства и международные организации. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, передает rbc.ua.

Сообщается, что министры финансов ЕС утвердили санкционный режим, который позволяет странам союза замораживать активы и вводить запрет на въезд в отношении людей, фирм и государственных органов, которых признают виновными в причастности к кибератакам.

Новый санкционный режим создается перед выборами в Европейский парламент, которые пройдут 23-26 мая. Чиновники ЕС обвиняют Россию в хакерских атаках против стран Запада. Россия, как правило, отвергает обвинения.

Отметим, Италия противостоит предложениям ряда других членов ЕС о введении санкций против стран, которые осуществляют кибератаки.