Андриевский не заключил контракт с минским «Динамо» 17.05.2019, 20:02

АЛЕКСАНДР АНДРИЕВСКИЙ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

У тренера и менеджмента клуба разные взгляды на формирование состава.

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал о том, что Александр Андриевский еще не заключил контракт с "зубрами".

- В понедельник исполком НОКа согласовал кандидатуру Александра Андриевского на пост главного тренера "Динамо-Минск". Принципиальное согласие специалиста также было получено. Однако контракт официально до сих пор не заключен.

- Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в ТОП-клубы КХЛ. Тем не менее, клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов — около десяти кандидатур, причем, Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются.

- Вы подчеркивали, что во многом от главного тренера зависит то, каким будет состав команды. Насколько ситуация вокруг этого важнейшего поста влияет на ход селекции?

- Процесс формирования состава не останавливается несмотря ни на что. Наш принцип остается прежним — в "Динамо" должны играть сильные легионеры, имеющие за плечами богатый опыт, в том числе, в НХЛ, и белорусы, которые способны помочь сборной Беларуси, а также молодые игроки, которых "Динамо" готово развивать. Безусловно, мне хотелось бы участия главного тренера и тренерского штаба в селекции, — передает слова Баскова официальный сайт "Динамо".