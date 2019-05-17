Лидер лейбористов: Переговоры по Brexit провалились 17.05.2019, 20:07

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В Великобритании лейбористам и консерваторам не удалось договориться по поводу выхода страны из ЕС.

Об этом заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, передает nv.ua со ссылкой на Associated Press.

Во время переговоров стороны обвиняли друг друга в крахе.

По словам Корбина, переговоры с правительством премьер-министра Терезы Мэй «зашли так далеко, как только могли».

«Мы не смогли преодолеть важные политические пробелы между нами», — заявил Корбин.

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.