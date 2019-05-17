Коломойский заявил, что вернулся в Украину на пять лет 17.05.2019, 20:27

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ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

Украинский олигарх отметил, что приехал в страну по семейным обстоятельствам.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернулся в Украину на пять лет.

Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Схемы».

«Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине», — сказал он во время блиц-интервью в ресторане Сatch в центре Киева.

По словам Коломойского, его возвращение в Украину никак не связано с президентством Владимира Зеленского. Он отметил, что может встретиться с новым президентом, если «пригласят».

«Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины», — сказал олигарх.

Он добавил, что надеется в последующие пять лет увидеть верховенство права в Украине.

Напомним, что 16 мая Игорь Коломойский вернулся в Украину после двух лет жизни за границей. Он с 2017 года проживал в Швейцарии и Израиле.