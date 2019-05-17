Жители белорусских деревень могут на почте оформить кредиты и вклады 5 17.05.2019, 20:35

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На счета отнесли больше 800 тысяч долларов.

С 17 мая жители деревень, в которых не работают отделения Беларусбанка, могут оформить кредиты этого банка на почте. Ранее на «Белпочте» ввели возможность открыть банковский счет и получить карточку к нему, снять наличные, просмотреть баланс по карте, а также открыть вклад, передает tut.by.

Белорусы уже открыли через почтовые отделения в сельских населенных пунктах больше 500 вкладов на сумму порядка 1,7 миллиона рублей (около 813 тысяч долларов в пересчете). То есть на один вклад в среднем приходится около 3400 рублей.

Воспользоваться банковскими услугами можно почти в 800 почтовых отделениях в сельской местности.