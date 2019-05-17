Министры иностранных дел Польши и РФ обсудили возвращение обломков Ту-154М 2 17.05.2019, 20:54

Несмотря на неоднократные призывы польских властей и международных институтов, РФ по-прежнему не вернула Варшаве обломки Ту-154М.

Возвращение обломков президентского самолета Ту-154М, ситуация в Украине, экономическое сотрудничество Польши и России, а также председательство в Совете безопасности ООН стали темами встречи главы Министерства иностранных дел Польши Яцека Чапутовича с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы ведомств говорили также о прошедшей в Хельсинки 129-й сессии Комитета министров Совета Европы, передает «Радио Польша».

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что Сергей Лавров заверил о готовности сотрудничества по вопросу равного доступа к обломкам Ту-154М в рамках международной правовой помощи.

«Министр Чапутович затронул вопрос возврата обломков самолета Туполева. Обе стороны согласились, что обязательным является сотрудничество в этой сфере. Министр призвал к предоставлению обеим сторонам одинакового доступа к обломкам. Что же касается министра Лаврова, то он заверил о готовности к сотрудничеству в рамках международной правовой помощи», - сообщила Эва Сувара.

Несмотря на неоднократные призывы польских властей и международных институтов, Москва по-прежнему не вернула Варшаве обломки правительственного самолета Ту-154М, который 10 апреля 2010 года разбился под Смоленском. На борту самолета находились президент Польши Лех Качиньский и члены официальной делегации, направляющиеся в Катынь для участия в памятных мероприятиях. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Сегодняшнее заседание министров иностранных дел Польши и России стало первым за пять лет.