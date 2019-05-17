Солдаты российской армии зафиксированы в Барановичах 15 17.05.2019, 21:07

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Активист сфотографировал солдат РФ возле входа в железнодорожный вокзал.

17 мая 2019 года в г. Барановичи Брестской области прибыла подразделение ВС Российской Федерации. Солдат государства-агрессора зафиксировал рядом с центральным входом в железнодорожный вокзал "Барановичи-Полесские» местный общественный активист Владимир Гундар, передает informnapalm.org .

По свидетельству Гундаря прохожие, которые проходили рядом, спрашивали у российских военных, что они здесь делают, а также отмечали, что подобным образом в 1941 году здесь фотографировались солдаты Вермахта. На замечание российского офицера, зачем активист совершает фотофиксацию, Владимир Гундар ответил, что ему это нужно и он находится у себя дома, на что командир российского подразделения заявил, что и они находятся дома.

Общественный активист также высказал мнение, что белорусы выступают против присутствия российских войск на территории Беларуси.

Вполне возможно, российское подразделение прибыло в Барановичи для дальнейшей транспортировки на 474-й отдельный радиотехнический узел «Ганцевичи» (в / ч 03522, пос. Озеречье Минской обл., расположено в 40 км от Барановичей), где дислоцируется радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении 70М6 "Волга" Космических войск ПКС Российской Федерации.