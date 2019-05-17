Блогер NEXTA: МЧС Беларуси чуть не потеряло свой самый большой вертолет Ми-26Т 17.05.2019, 22:23

Момент переноса груза на вертолете

ЧП произошло во время того, когда вертолет переносил части утилизированных старых самолетов Ту-154

17 мая Министерство по чрезвычайным ситуациям чуть не потеряло вертолет Ми-26Т. Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер NEXTA.

По его словам, вертолет переносил части утилизированных старых самолетов Ту-154 на 407-й авиаремонтный завод, который недавно переехал на территорию Национального аэропорта Минск.

При переносе стабилизатора (хвостового оперения) начался сильный ветер. Он стал раскачивать стабилизатор, так что тот угрожал столкновением с вертолетом. Экипаж отцепил груз, который упал на землю.

Эту информацию подтвердил в соцсетях и официальный представитель МЧС Виталий Новицкий: "При производстве работ по перенесу частей фюзеляжа самолёта Ту-154 с территории Национального аэропорта Минск из-за сильной раскачки груза экипаж вертолета Ми-26 оценил обстановку и осуществил его сброс вне населенного пункта.Экипаж действовал в строгом соответствии с руководством по летной эксплуатации и инструкциями. Пострадавших и разрушений нет. Части фюзеляжей самолетов используются в качестве тренажеров для подготовки различных специалистов".