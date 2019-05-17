Как минское «Динамо» выбирает нового тренера Григорий Трофименков, «Прессбол»

17.05.2019, 22:35

АЛЕКСАНДР АНДРИЕВСКИЙ

Андриевский уже не главный тренер, но еще в списке кандидатов.

Андрей Сидоренко уволился, Андрея Назаров призывает наслаждаться хоккеем, а Александр Андриевский не согласен работать по новой формуле. Вспоминаем, что приключилось с минским "Динамо" всего за две недели.

30 апреля. Срок действия контрактов в КХЛ истекает именно в последний день второго месяца весны. Зачастую это ничего не значит. У Андрея Сидоренко было годичное соглашение, и изначально подразумевалось, что вопрос дальнейшего сотрудничества во многом зависит от успешности выступления национальной команды в Нур-Султане. Новостей на этот счет по ходу чемпионата мира ждать и не приходилось, если бы подробности случайно не выяснились в разговоре главного тренера с прессболовским корреспондентом Сергеем Малышко.

4 мая. Андрей Сидоренко покидает "Динамо". Сборная в овертайме потерпела поражение от казахов, тем самым обеспечив себе место в элите на следующий год. Сидоренко рапортовал об упущенных годах, построении нового молодого коллектива, а между делом проговорился, что из "Динамо" уже уволился и на продолжение работы там не рассчитывает.

13 мая. В ряду кандидатов на пост главного тренера "Динамо" появилась фамилия Андрея Назарова. Динамовское руководство прямо не подтвердило, что вело переговоры с одиозным российским специалистом. Не спешил выдавать факт интереса со стороны Минска и сам тренер, если таковой вообще существовал. "Давайте без комментариев. Сижу, любуюсь хоккеем", — оставил Андрей Викторович в коротком комментарии для "ПБ" недосказанность.

14 мая. НОК согласовал Александра Андриевского на пост главного тренера "Динамо". Да, во вторник НОК принял то самое совещание, посвященное стратегии развития хоккея. О сборной там говорили мало, а вопросов решали еще меньше, зато определились с курсом, которым будет двигаться "Динамо" в ближайшем сезоне. Кандидатура Андриевского получила одобрение, равно как и был принят старый-новый легионерский лимит, с которым "зубрам" необходимо считаться, — формула "6+1" без учета россиян. Право выбора помощников оставили за новоутвержденным рулевым.

16 мая. Михаил Захаров заявил, что был бы не прочь поработать в "Динамо". Если Сидоренко бессменный наставник "Юности" критиковал, едва того назначили в ноябре на должность рулевого сборной, то в эфире телеканала ОНТ накануне он тепло отозвался о будущей команде Андриевского. Заявил, что хотел бы и сам поработать в "Динамо", и выразил уверенность, что уж регулярный чемпионат-2019/20 оно точно завершит в восьмерке Запада.

17 мая. Андриевский не заключил контракта с "Динамо". После вторничного совещания и утверждения фигуры Андриевского НОКом казалось, что официальная подпись и пожатие руки — сущая формальность и дело времени. Но нет. Официальный сайт огорошил новостью: у боссов клуба и Александра Леонидовича разные взгляды на формирование состава. Это не значит, что вновь развернут активный поиск альтернативной кандидатуры. Вполне возможно, менеджменту удастся договориться и с Андриевским.

Во всяком случае, пока это видится приоритетом, хотя будет трудно. Камень преткновения стал известен со слов хоккейного агента Шуми Бабаева — это изменившаяся директива касательно легионерской формулы: теперь она звучит как "4+1". То есть в распоряжении тренерского штаба должно быть на двух исполнителей-легионеров меньше. Плюс все осложняется тем, что другие клубы КХЛ, чьи финансовые возможности выше белорусских, сделали квалификационные предложения ключевым доморощенным защитникам — Евгению Лисовцу и Кристиану Хенкелю. Вдобавок россиянин Алексей Терещенко уже отбыл в "Динамо" московское.

История показательная. И наталкивает, по меньшей мере, на два вывода. Первый — правила динамовским офисом фактически меняются уже по ходу игры, ибо на этапе наведения мостов с Андриевским, очевидно, не звучало требование ограничиваться пятью иностранцами. Второе — тренер, работавший с не хватавшим с неба звезд "Адмиралом", и подписывавшийся на то, чтобы вытаскивать из болота бедовую "Сибирь", дорожит репутацией настолько, что отвергает вариант с "Динамо" на новых условиях, связанных с комплектованием команды.

А нам остается повторить фамилии специалистов которых "Динамо" рассматривало в качестве кандидатов на пост главкома. Генеральный директор Дмитрий Басков назвал Михаила Захарова, Андрея Гусова, Павла Перепехина и Сергея Пушкова. Плюс сам Андриевский, естественно.

Григорий Трофименков, «Прессбол»