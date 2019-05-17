Команда Зеленского планирует провести перепись населения Украины 3 17.05.2019, 22:49

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В команде избранного президента Украины заявили, что вопрос переписи населения стоит одним из первых.

Идеолог команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что вопрос переписи населения стоит одним из первых.

Об этом сообщает 112 Украина.

«Блестящий вопрос (о переписи населения, — ред.) и он у нас стоит одним из первых. Потому, что мы начали с того, что по состоянию на сегодня никто не понимает, что в государстве есть и кто есть в государстве. Для того чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. В нашей программке это записано, и мы займемся этим в первые 100 дней: это оглашение аудита государства. Мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство», — сказал он.

Стефанчук отметил, что к аудиту привлекут и украинские институции, на которые возложены соответствующие обязанности, и международные структуры.

«Понятно, что не во всех сферах мы можем привлечь международные институции, потому что это связано с государственной тайной, с другими вещами», — сказал он.

Стефанчук добавил, что важно иметь понимание, какое состояние финансовых обязательств Украины, какое состояние инфраструктуры, какое состояние международных обязательств страны.

«Мы должны знать, сколько человек реально сегодня в Украине. Потому что от этого зависит и количество депутатов в Верховной Раде, потому что есть европейские нормы представительства, и они сегодня далеко не соответствуют. Какие социальные программы должны выполняться. Это же ненормально, когда мы сегодня не знаем, сколько людей имеют какие правовые статусы», — пояснил он.