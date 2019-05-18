Венесуэла заявила, что готова к переговорам с США 1 18.05.2019, 8:07

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что его страна открыта к переговорам с США.

Об этом сообщает сайт правительства Венесуэлы.

«Пришло время дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров», — заявил Арреаса.

Он отметил, что руководство страны может «создать механизмы» для начала диалога.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.