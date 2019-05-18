закрыть
18 мая 2019, суббота, 10:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Венесуэла заявила, что готова к переговорам с США

1
  • 18.05.2019, 8:07
  • 1,374

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что его страна открыта к переговорам с США.

Об этом сообщает сайт правительства Венесуэлы.

«Пришло время дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров», — заявил Арреаса.

Он отметил, что руководство страны может «создать механизмы» для начала диалога.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич
Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман