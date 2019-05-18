Три замминистра лишились должностей

Три замминистра лишились должностей3
- 18.05.2019, 8:13
- 2,103
Первый замминистра связи и информатизации сам подал в отставку.
Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров.
Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.
У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича истекли сроки контрактов.
Ранее стало известно о назначении Алексея Ананича заместителем министра архитектуры и строительства. До этого он работал замдиректора по экономике «Минскпроекта».
А вот первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко сам подал в отставку.
Об этом он на днях сказал tut.by, таким образом развеивая слухи о том, что покинул Беларусь на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». Поэтому контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.