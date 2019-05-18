Более 10 миллионов американцев прогуляют работу из-за «Игры престолов» 1 18.05.2019, 8:36

В понедельник в США покажут финал 8 сезона сериала.

Более 10 миллионов американцев сообщили, что собираются пропустить работу в понедельник, 20 мая, из-за финала «Игры престолов», который выйдет накануне.

Об этом сообщает MarketWatch.

Американцы собираются использовать отгул, или сообщить о том, что заболели.

Также сообщается, что 5,8 миллионов человек, которые работают вечером в воскресенье, намерены взять выходной, отгул или больничный, чтобы посмотреть последнюю серию онлайн.

27,2 миллиона американцев отметили, что потенциально допускают опоздание на работу из-за сериала.