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Хартыя
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Город разгневанных граждан
Избавь нас от лукавого
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Железные люди Беларуси
«Избавь нас от лукавого»: новый стрит-арт в центре Минска
18
18.05.2019, 9:05
2,836
Источник: телеграм-канал «Баста»
В столице появляются новые политические граффити.
Фотосвидетельства приводит телеграм-канал
«Баста»
.
Источник: телеграм-канал «Баста»
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