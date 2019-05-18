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«Избавь нас от лукавого»: новый стрит-арт в центре Минска

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  • 18.05.2019, 9:05
  • 2,836
Источник: телеграм-канал «Баста»

В столице появляются новые политические граффити.

Фотосвидетельства приводит телеграм-канал «Баста».

Источник: телеграм-канал «Баста»

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