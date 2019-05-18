США и Британия обвинили Россию и режим Асада в атаках на больницы в Сирии 18.05.2019, 9:30

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Источник: EPA

За последние три недели в провинции Идлиб были разрушены 18 больниц и 17 школ.

За последние три недели по меньшей мере 18 больниц на северо-западе Сирии подверглись нападениям. Авторами атак, предположительно, являются правительственные силы, действующие при поддержке России. Об этом в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заявили представители западных держав, сообщает Голос Америки.

Представители США и Британии возложили ответственность за атаки на Москву и Дамаск.

Территории в северо-западной части Сирии формально находятся под защитой российско-турецкого соглашения, заключенного в сентябре прошлого года. Несмотря на это, силы режима Башара Асада, поддерживаемые российскими войсками, начали наступление на последний оплот сирийских повстанцев. В ООН говорят, что в этой зоне сейчас находятся около 3 миллионов мирных жителей.

«Поскольку нам известо, что Россия и Сирия являются единственными странами, совершающими авиационные полеты в этой местности, то какой вывод (можно сделать)... были ли это российские и сирийские ВВС?» - сказала на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании Карен Пирс.

Джонатан Коэн, и.о. постпреда США в ООН, возложил ответственность за проведение атак на больницы на Россию и Сирию. Коэн заявил, что его встревожил тот факт, что несколько из больниц, подвергшихся бомбардировкам, находились в специальном списке, который был создан ООН и Россией для того, чтобы защитить эти учреждения от атак.

Российский постпред Василий Небензя заявил, что российские и сирийские военные не ставили своей целью разрушение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения. Кроме того, он усомнился в источниках, которыми воспользовалась ООН для расследования нападений на больницы.

«Мы категорически отвергаем обвинения в нарушении международного гуманитарного права... Наша цель – террористы», - заявил Небензя.

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии остается последним оплотом различных противников режима Асада. Наиболее могущественной считается джихадистская группировка «Тахрир аль-Шам», которая в прошлом носила название «Фронт ан-Нусра» и до 2016 года входила в состав «Аль-Кайды».

Марк Лоукок, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам, на заседании Совбеза уточнил, что он не знает, кто именно несет ответственность за нападения. По его словам, «как минимум несколько из этих атак были явно организованы людьми, имеющими доступ к новейшим видам сложных вооружений, включая современные ВВС и так называемое “умное” оружие».

По данным Лоукока, из-за этих нападений 49 медицинских учреждений приостановили свою деятельность из страха подвергнуться атакам. Кроме того, в северо-западной Сирии было разрушено 17 школ, и еще больше учебных заведений было закрыто. Лоукок добавил, что за последние три недели в регионе погибли 160 человек, и как минимум 180 000 человек были эвакуированы.