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ФСБ-гейт

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  • 18.05.2019, 9:57

Это – финиш. Полный идейный крах путинизма с его «экономической безопасностью».

ФСБ-гейт.

Если нужно было доказательство, почему ФСБ следует гнать из любого контроля за экономикой, то начальство России его предоставило самостоятельно. Без помощи оппозиции. В рамках внутривидовой борьбы за контроль над деньгами наверху, пишет телеграм-канал Серпом По.

Полковники ФСБ Черкалин и Фролов, как сообщается, «курировали» Центробанк. У них изъято ценностей на 12 млрд. рублей. По мнению следствия, еще столько же может быть спрятано. 

Судя по такой новости, ФСБ – разложившаяся организация, занятая личным обогащением под вывеской «государства». И только один вопрос после новости о Черкалине и Фролове. Если полковники ФСБ набрали два с лишним десятка миллиардов, то сколько же натащили генералы ФСБ? И, неужели, Черкалин и Фролов набирали деньги и ничего не давали наверх? Трудно поверить. 

Вы можете себе представить, чтобы в США высокопоставленных сотрудников ФБР или ЦРУ обвиняли в том, что они, «курируя» ФРС, намыли себе миллиарды долларов? О таком, вряд ли услышишь. Да и есть ли там такое «кураторство» вообще? 

Зато в нашей совершенно разложившейся, занятой исключительно личным обогащением власти, - это, похоже, норма. 

Сотрудники ФСБ Черкалин и Фролов с «горячими сердцами» и прилипшими к «холодным рукам» миллиардами это доказали. 


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