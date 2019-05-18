СМИ опубликовали предварительный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады 6 18.05.2019, 10:34

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Новоизбранный президент может подписать документ после инаугурации.

Владимир Зеленский 20 мая может подписать указ о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Издание "Страна" опубликовала проект указа, переданный источниками из окружения Зеленского.

В проекте говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции фракций "Батьківщина" и "Самопоміч", в коалиции находится менее 226 депутатов, то есть менее половины конституционного состава парламента. На этом основании у президента есть право распустить Верховную Раду VIII созыва.

Согласно тексту документа, Зеленский предложит назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.

Окончательный текст не утвержден, как не утверждено и окончательное решение о роспуске Рады, сказал источник "Страны".

Издание "Обозреватель" подтвердило существование проекта указа о роспуске парламента, датированного 20 мая – днем инаугурации Зеленского.

Член команды новоизбранного президента Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewsOne 7 мая не стал дезавуировать сообщения о подготовке указа.

"Я откровенно скажу, мы прорабатываем разные варианты подходов. Это будет зависеть от сотрудничества с органами государственной власти. Но одним из вариантов развития событий действительно является роспуск парламента. Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского", – пояснил Стефанчук.

Он подчеркнул, что роспуск парламента зависит от того, будет ли Рада искать взаимопонимание с новым главой государства.

В интервью "РБК-Украина", опубликованном 18 апреля, Зеленский говорил, что в случае победы на выборах "будет думать" о роспуске Верховной Рады, если успеет в определенные законом сроки.

Спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что не допустит роспуска парламента. Он говорил, что оснований для преждевременного прекращения полномочий Рады нет, а 27 мая исчезнет даже теоретическая возможность для этого.

Однако 17 мая Парубий объявил о прекращении существования коалиции "Европейская Украина", так как из нее вышла фракция "Народный фронт".

Начался 30-дневный срок, в течение которого депутаты должны создать в Раде новую коалицию. Президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы в случае, если она не будет создана за это время. При этом очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября 2019 года; по закону роспуск парламента менее чем за шесть месяцев до очередных выборов невозможен.

Инаугурация Зеленского, ставшего победителем выборов президента Украины, должна состояться 20 мая.