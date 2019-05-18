Виктория Азаренко выиграла два подряд матча на турнире в Риме 18.05.2019, 10:46

Виктория Азаренко

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в полуфинал парного разряда на турнире в Риме.

В пятницу, 17 мая, девушки одержали сразу две победы.

Сначала Азаренко и Барти обыграли тандем Се Шувэй (Таиланд) / Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:4, 6:3. Затем, и также в двух сетах, с ними не совладали еще одна белоруска Александра Саснович и украинка Леся Цуренко — 6:2, 6:4, сообщает Прессбол.

Таким образом, с учетом энергозатратного поединка одиночного разряда против Каролины Плишковой (7:6, 2:6, 2:6) Азаренко провела в течение суток сразу три матча.

В полуфинале Азаренко и Барти ждет лидирующий в парном мировом рейтинге чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.