Киев попал в список 10 лучших городских видов мира 1 18.05.2019, 11:17

Андреевская церковь в Киеве

Опрос провела газета The Guardian.

В список 10 лучших городских пейзажей по мнению путешественников от The Guardian попал Киев.

Главным достопримечательным видом в Киеве названа Андреевская церковь. Со смотровой площадки, рядом с церковью, открывается вид на всю историческую и современную часть Киева.

«Андреевская церковь пастельных тонов, которая расположена на вершине крутого холма в историческом Подольском районе Киева, имеет прекрасную архитектуру в стиле барокко», — отмечают путешественники.

Также в топ видов от The Guardian вошли виды с горы Лайонс-Хед в Кейптауне, с Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке, с Лотте-Центр в Ханое, с горы Артксанда с Бильбао, с ресторана в Вальпараисо, с фуникулера в Бергене, с Кастель-Сан-Пьетро-Терме в Вероне, с виллы в центре Гаваны.

Победителем стал вид с Форта Нахаргарх в Джайпуре, Индия.