Евровидение 2019: кто выступит в финале помимо участников 18.05.2019, 11:27

Источник: gazeta.pl

В гранд-финале конкурса, 18 мая, выступят 26 представителей стран-участниц.

Международный песенный конкурс Евровидение 2019 перевалил за экватор. 16 мая в Израиле состоялся второй полуфинал, на котором жюри и зрители определили еще одну десятку финалистов. Таким образом из первого полуфинала и второго полуфинала в финал вышли 20 представителей стран-участниц. В финале конкурса к ним на сцене присоединятся представители стран так называемой Большой пятерки и участник от страны-победителя прошлого года — Израиля, сообщает nv.ua.

Также после второго полуфинала по итогам пресс-конференции определился порядок выхода на сцену представителей стран-участниц. Кроме выступлений конкурсантов в финале зрителей ждет несколько больших сюрпризов. В гранд-финале свою новую песню Nana Banana исполнит победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай. Также на сцене в Тель-Авиве выступит еще одна израильская победительница Евровидения 1979 Гали Атари с песней Hallelujah.

Поднимется на сцену Евровидения 2019 и представитель Украины. Им станет Верка Сердючка, сценический образ украинского артиста и члена жюри нацотбора на Евровидение Андрея Данилко. Забавно, на сцене он исполнит не свою песню, а кавер на композицию Toy Нетты Барзилай.

В гранд-финале запланировано выступление еще нескольких участников Евровидения прошлых лет. Это Элени Фурейра, прошлогодняя представительница Кипра, которая в свою очередь представит кавер на песню Верки Сердючки Lasha Tumbai, и австрийская дрэг-квин Кончита Вурст, победительница Евровидения 2014, которая представит кавер на Heroes шведа Монса Сельмерлева — победителя Евровидения 2015.

Но главной звездной гостей гранд-финала станет Мадонна. Королева поп-музыки исполнит в Тель-Авиве две песни. Это будут хит 1989 года Like A Prayer и премьера песни Future из будущего альбома.

Евровидение 2019: видео участников финала

Участники указаны в порядке выхода на сцену.

1. Мальта: Микела Паче — Chameleon

2. Албания: Йонида Маличи — Ktheju tokë

3. Чехия: Lake Malawi — Friend of a Friend

4. Германия: S! sters — Sister

5. Россия: Сергей Лазарев — Scream

6. Дания: Leonora — Love Is Forever

7. Сан-Марино: Серхат — Say Na Na Na

8. Северная Македония: Тамара Тодевска — Proud

9. Швеция: Джон Лундвик — Too Late for Love

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi

11. Кипр: Тамта — Replay

12. Нидерланды: Дункан Лоуренс — Arcade

13. Греция: Катерина Дуска — Better Love

14. Израиль: Коби Марими — Home

15. Норвегия: KEiiNO — Spirit in the Sky

16. Великобритания: Майкл Райс — Bigger Than Us

17. Исландия: Hatari — Hatrið mun sigra

18. Эстония: Виктор Крон — Storm

19. Беларусь: Зена — Like It

20. Азербайджан: Чингиз -Truth

21. Франция: Билал Ассани — Roi

22. Италия: Мамуд — Soldi

23. Сербия: Невена Божович — Круна

24. Швейцария: Лука Хенни — She Got Me

25. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity

26. Испания: Miki — La venda