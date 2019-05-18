Лукашенко «приземлят»
- 18.05.2019, 11:32
Михаил Бабич получит крупную должность в Администрации Путина?
Источники говорят, что бывший посол РФ в Беларуси получит новую должность в самое ближайшее время.
Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
«Источники говорят, что бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич получит крупную должность в АП РФ в самое ближайшее время. Таким образом Александра Лукашенко приземлят немного, чтобы не чувствовал себя победителем. Именно он настаивал на отставке Бабича», - написал телеграм-канал.
Ранее об этом сообщал главный редактор радиостанци «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Михаил Бабич был снят с должности посла РФ в Беларуси 30 апреля. Вместо него назначен Дмитрий Мезенцев.