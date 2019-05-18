В Евросоюзе утвердили механизм санкций за кибератаки 1 18.05.2019, 12:31

Принято заявление по итогам встречи министров финансов стран ЕС в Брюсселе.

Совет Европейского союза утвердил рамочный механизм введения санкций за кибератаки. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета по итогам встречи министров финансов стран ЕС, которая прошла в Брюсселе 17 мая.

"Совет ЕС создал структуру, которая позволяет вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, представляющие угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации", – сказано в пресс-релизе.

Механизм позволит вводить ограничения против лиц или организаций, которые несут ответственность за кибератаки, осуществленные из-за пределов Евросоюза, а также помогают финансово или технически в организации кибератак.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов физических и юридических лиц. Европейским компаниям будет запрещено контактировать с включенными в санкционный перечень лицами и компаниями.

В ЕС не раз выражали опасения относительно возможного вмешательства России в европейскую политику путем проведения кибератак. В резолюции Европарламента от 12 марта осуждались атаки, проводимые российскими спецслужбами "для дестабилизации инфраструктуры связи и усиления напряженности в странах ЕС".