Ученый спрогнозировал, чем может закончиться «Игра престолов» 18.05.2019, 12:39

Фото: Vanity Fair

Игра престолов никогда не может завершиться по-настоящему.

Американо-немецкий ученый, специалист по Средним векам Рихард Утц считает, что популярнейший сериал канала HBO "Игра престолов" может окончиться совсем не тем, чего ждут фанаты. По мнению Утца, которым он поделился с РИА Новости, бесконечные конфликты мира Семи королевств могут так и не разрешиться, оставив зрителей с открытым финалом и "бесплодной землей" на руинах войны.

Последняя серия фэнтезийной киносаги по книгам Джорджа Мартина будет показана в воскресенье. Зрители до сих пор не знают, как разрешится основной сюжет и кто из персонажей сядет на Железный трон, получив власть над Семью Королевствами.

"Перед началом финального сезона я был убежден, что одна из сильных женщин, с наибольшей вероятностью Санса или Арья Старк, "произведет" в конечном итоге если не хэппи-энд, то по крайней мере какое-то разрешение ситуации. Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса. Это представляется единственным логическим завершением, потому что игра престолов никогда не может по-настоящему завершиться", - сказал Утц.

"Предыстория и изображенная (в сериале) история фэнтезийного мира "Игры престолов" циклична. События, войны, свадьбы, союзы и поколения персонажей бесконечно повторяют все те же благородные и чудовищные деяния, как лодки, борющиеся с жестоким течением рока. Колесо фортуны или рока — это лучший символ для истории "Игры престолов". Не будет "войны, которая положит конец всем войнам", не будет битвы, которая прекратит все битвы", - пояснил ученый.

"Мы останемся с тем, что описывает Томас Элиот в "Бесплодной земле" - поэме о мире после Первой мировой войны, которая должна была закончить все войны", - сказал Утц.

Он процитировал четыре строчки из главы в поэме, которая называется "Огненная проповедь":

"Река бездомна; суставами листва

Цепляется и валится на мокрый берег. Ветер

Молча метет гниющую землю. Исчезли нимфы.

О Темза, не шуми, пока я допою".

Сериал "Игра престолов" уже стал одним из наиболее популярных в истории. Он также получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы Иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.