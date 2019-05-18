Завтра по юго-западу Беларуси дожди и грозы 18.05.2019, 13:31

Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси будет преимущественно без осадков, по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла.

Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.