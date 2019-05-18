В Могилеве из больницы эвакуировали пациентов 3 18.05.2019, 14:26

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ФОто: belta.by

В больнице загорелся электрощиток.

Из Могилевской областной больницы эвакуировали пациентов из-за задымления. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о задымлении в Могилевской областной больнице поступило спасателям 17 мая в 19.15. По прибытии к месту вызова сотрудников МЧС из окна третьего этажа здания шел дым. Из ортопедо-травматологического отделения персонал эвакуировал 17 пациентов и до прибытия спасателей ликвидировал короткое замыкание при помощи порошкового огнетушителя.

ФОто: belta.by

ФОто: belta.by

Сотрудники МЧС обследовали здание. В результате короткого замыкания в электрощитке на третьем этаже повреждена электропроводка. Пострадавших нет.