Группа IOWA спела в передаче «Вечерний Ургант» известную белорусскую песню 18.05.2019, 15:13

Группа исполнила часть песни «Крамбамбули».

Участники группы IOWA, уроженцы Могилева, снова стали гостями передачи «Вечерний Ургант».

Они не только исполнили свой трек «Пой», но и дали интервью ведущему. Который попросил их спеть на белорусском языке.

Группе IOWA, которая образовалась в Могилеве, уже 10 лет. Иван Ургант поинтересовался историей создания коллектива. Василий Буланов (ударные) рассказывает: «Мы с Леней играли белорусскоязычный метал. Пели только на белорусском языке, никакого русского».

Ведущий попросил белорусов спеть что-нибудь на родном языке. Группа исполнила кусочек песни «Крамбамбули» «Госці», пишет afisha.tut.by.

Напомним, что белорусов из IOWA приглашали на популярную вечернюю передачу российского «Первого канала» не меньше пяти раз. В эфире они исполняли свои хиты «Маршрутка», «Бьет бит», «140», «Мои стихи, твоя гитара».

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