Сегодня «Ночь музеев»: В Беларуси в акции участвуют более 100 учреждений 18.05.2019, 16:35

Фото: tut.by

В нашей стране акция проходит 14-й год подряд.

Сегодня "Ночь музеев" — мировая акция, когда музейные учреждения открывают свои двери всем желающим и позволяют не только посмотреть постоянные экспозиции, но и поучаствовать в разного рода культурных мероприятиях, передает euroradio.by.

В Беларуси в этом году в акции участвуют более 100 государственных музейных учреждений. В нашей стране "Ночь музеев" проходит 14-й год подряд.

В рамках масштабной акции можно посетить музыкальные вечера, квесты, театральные постановки, поучаствовать в литературных гостиных и мастер-классах, попасть на встречу с известными людьми, на лекции и даже модные дефиле. Такую разнообразную программу в этом году подготовили белорусские музеи для своих посетителей.

В Мирском и Несвижском замках пройдут программы исторической реконструкции. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает покататься на воздушном шаре, мотодельтаплане и ретромотоцикле. Музей истории театральной и музыкальной культуры представит программу, посвященную 200-летию композитора Станислава Монюшко. В этом году в "Ночи музеев" участвуют Национальная библиотека Беларуси, Национальный академический театр имени Янки Купалы, частные музеи, учреждения образования.