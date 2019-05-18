За две недели Мадуро продал золота из резервов на $570 миллионов 18.05.2019, 16:43

Золотовалютные резервы Венесуэлы уже сократились до 29-летнего минимума.

За последние две недели Венесуэла продала золота из запасов Центрального банка на $570 млн. Об этом сообщает Bloomberg (перевод - «Гордон»).

По данным источников, 10 мая банк продал около 9,7 тонны золота, через три – еще четыре тонны. Таким образом, золотовалютные резервы Венесуэлы сократились до 29-летнего минимума и составили $7,9 млрд.

Источники агентства отмечают, что вырученные средства пойдут на импорт товаров через одно из зарубежных торговых представительств Венесуэлы.

Кто именно стал покупателем золота, не уточняется.

В Центральном банке Венесуэлы информацию о продаже резервов комментировать отказались.

Узурпатор Мадуро продает золото частным компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, поскольку санкции Запада все больше отсекают финансовые возможности властей страны от мировой финансовой системы, напоминает Bloomberg.

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что американские власти осуждают попытки Мадуро и его сторонников украсть ресурсы у венесуэльского народа, и призвал компании, банки и другие организации не покупать золото у Венесуэлы.

Легитимный президент Хуан Гуайдо пытается заморозить банковские счета и золото, принадлежащее Венесуэле за границей, в том числе 31 тонну золота в Банке Англии на сумму около $1,3 млрд.

Напомним, в Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро.

Санкции США в отношении Венесуэлы действуют с 2014 года. В январе 2019-го американские власти объявили об их усилении – они ввели ограничения в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA.

В апреле 2019-го США ввели санкции против двух венесуэльских нефтяных компаний и 35 судов, а также в отношении Центрального банка Венесуэлы. 11 мая под ограничения попали две компании, которые входят в нефтяной сектор Венесуэлы, и их нефтяные танкеры.