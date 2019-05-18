Михаил Жемчужный: Сохраняйте оптимизм 1 18.05.2019, 16:55

Михаил Жемчужный

О чем пишет в письмах белорусский политзаключенный.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик рассказала сайту palitviazni.info о том, что пишет ей в письмах политзаключенный Михаил Жемчужный, и почему очень важно его поддержать.

"Для меня, безусловно, это очень мужественный человек, ведь, несмотря на сложную ситуацию, в которой находится сам, он продолжает подбадривать других", - говорит активистка.

Политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает находиться в помещении камерного типа (ПКТ) в колонии в Горках.

"Сразу отмечу, что от Михаила мне приходят в последнее время не письма, а открытки с коротким текстом, - говорит Ольга Николайчик. - Когда я узнала, что Рада Белорусской Народной Республики наградит политзаключенного медалью в честь 100-летия за деятельность на пользу свободной и независимой Беларуси, то была очень рада, и в своем письме сразу поздравила Жемчужного с наградой".

По словам Ольги, и за решеткой Михаил Жемчужный располагает информацией о том, что происходит на воле.

"Неожиданно было, что Михаил знал о моих пикетах, о том, какие штрафы за это выписывают, - говорит Ольга Николайчик. - Поблагодарил за то, что участвовала в акции в поддержку политических заключенных.

"С адреналиновой зависимостью у вас, как и у меня, все хорошо", - написал Жемчужный и посоветовал не терять оптимизма. У него вообще все письма - на уровне хорошего юмора и шуток. Для меня, безусловно, это очень мужественный человек. Он поддерживает меня, я - его, на том и держимся ".

Ольга добавляет, что Михаилу Жемчужному сегодня очень важна поддержка и солидарность. Отправлять письма можно по адресу:

213410, Могилевская область, город Горки, ул. Добролюбова, 16, ИК-9.