Армия Украины получит много новых «Джевелинов» 3 Сергей Згурец, «Обозреватель»

18.05.2019, 17:33

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Фото: AP

Украина и США определились с приоритетностью, типажом и количеством образцов вооружения американского производства.

Их Минобороны Украины планирует получить в рамках программы Пентагона FMS (Foreign Military Sales, Международные военные продажи).

Ключевых приоритетов, собственно, два. Это противотанковые комплексы "Джевелин" и надёжные, устойчивые к российским системам радиоэлектронной борьбы средства военной связи от компании Harris. Эта "боевая парочка" - вполне рациональный симбиоз противодействия российской угрозе на поле боя.

Армия Украины уже имеет в своих арсеналах "Джевелины". 1 марта 2018 г. Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн. Переносной комплекс "Джевелин" - это высокоточное оружие, которое создано для уничтожения приоритетных и подвижных целей на дальности до 2,5 км по принципу ""выстрелил-забыл". Бронеобъекты поражаются атакой сверху, в наименее защищённую часть башни или корпуса - с очень высокой степенью гарантированного уничтожения цели. Личный состав обучен применять "Джевелины", оружие находится в определенных подразделениях, но до боевого применения еще не доходило. В общем, "дротики" пока в режиме "stand by", ожидая худших времён. При этом, с учетом возможной эскалации боевых действий со стороны противника, 37 ПУ и 210 ракет – не так уж и много…

В начале февраля 2019 г. вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Климпуш-Цинцадзе заявила, что в скором времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США.

В марте 2019 г. Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам сказал, что он будет рекомендовать предоставление Украине новых типов оружия. По мнению генерала , украинские военнослужащие очень хорошо прошли тренировки по использованию противотанковых систем Javelin, которые были предоставлены в прошлом году. "Они ответственно подошли к безопасности и применению этого оружия. Мы пристально следим. Они хорошо справились", - сказал Скапаротти.

Все точки над "І" были расставлены в начале мая 2019 г. во время визита в США официальной украинской делегации. После чего заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил изданию "Голос Америки" о том, что "Украинская армия обращается к Вашингтону за материально-технической помощью, когда не может самостоятельно закупить или произвести необходимую технику".

Количество закупаемых у США комплексов Javelin будет достаточным для того, чтобы полностью закрыть все потребности в таком оружии, которые обсчитал Генеральный штаб ВС Украины. В каждой бригаде большой мощности в противотанковым дивизионе будет одна батарея Javelin, которая будет действовать на танкоопасном направлении. Или автономно, или в тесном взаимодействии с другими силами и средствами бригады или батальной тактичной группы.

Также не снимается с повестки дня задача насыщения наших боевых порядков и собственными противотанковыми комплексами. ПТРК "Стугна" и "Корсар", которые производятся серийно на мощностях ГосККБ "Луч", поставляются в войска по гособоронзаказу в значительных объемах. Солдаты в зоне ООС знают и успешно применяют это оружие. Со следующей недели начинаются испытания дальнобойной противотанковой управляемой ракеты "Барьер-В" в составе комплекса вооружения для вертолетов армейской авиации. После принятия такой ракеты на вооружение этаже ракета стает дальнобойной рукой в модернизованных наземных мобильных противотанковых комплексах "Штурм-С", где вместо советской просроченной ракеты с дальностью в 4-5 км. будет стоять отечественный "Барьер-В" - с большей дальностью, с новой системой обнаружения целей днём и ночью, и другой системой управления ракетой - по лазерному лучу. Модернизированные "Штурмы" с "Барьером-В", как, впрочем, и "Джевелины", и "Стугны" рассматриваются как средство пресечения прорывов танковых частей противника вглубь обороны наших войск.

При умелом применении это будет вполне действенная и отрезвляющая врага сила. При хорошей высокой выучке личного состава противотанковые группы способны нанести значительный или даже неприемлемый урон боевым порядкам наступающего противника. Также появляется возможность реализовать формы и методы активной обороны, опираясь на сильные стороны нового оружия. Главное теперь – найти те самые наиболее оптимальные алгоритмы использования нового оружия в наших оргштатных структурах. Но это уже забота наших инициативных командиров, которым для победы в бою одинаково остро будет нужна и защищенная связь, и навыки личного состава без промаха применять боевые "дротики".

За "Джевелины" Минобороны будет платить из своих ресурсов, а что касается средств связи и ряда других опций, то они, если не ошибаюсь, будут получены в рамках военно-технической помощи. Контракты с Пентагоном, после их одобрения законодательной властью США, могут быть оперативно реализованы в течение нескольких месяцев. Но в значительной степени сроки будут зависеть и от нашего военного ведомства. Так как новые контракты – первые, которые будут реализоваться напрямую между Пентагоном и Министерством обороны Украины. Это стало реальностью после принятия закона, по которому Министерство обороны Украины может проводить закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом самостоятельно, без услуг спецэкспортеров. Правда, теперь под эту реальность нужно подтянуть навыки и умения наших военных, которые раньше такими тонкостями не занимались. Ведь Марс – не Меркурий.

Сергей Згурец, «Обозреватель»