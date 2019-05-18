Владимир Зеленский записал новое видеообращение к Верховной Раде Украины 8 18.05.2019, 18:52

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ФОТО: 112.UA

Инаугурация избранного президента Украины пройдет в понедельник, 20 мая.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "создаст неудобства" Верховной Раде за то, что депутаты назначили его инаугурацию на рабочий день, 20 мая, а не на выходной 19 мая. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении, опубликованном в его Facebook, пишет liga.net .

Он убежден, что проведение инаугурации в понедельник, 20 мая, создаст "проблемы и транспортные заторы для киевлян", так как часть города будет перекрыта.

"Но Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - сказал Зеленский.

19 и 20 мая в Киеве в связи с инаугурацией Зеленского ограничат движение транспорта.