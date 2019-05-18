В Норвегии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле 18.05.2019, 19:14

Норвежское правительство провело в Осло встречу c представителями Гуаидо и Мадуро.

В Осло прошли первые переговоры по венесуэльской ситуации при посредничестве норвежского правительства. Переговорный процесс находится на "этапе исследования", сообщил в пятницу, 17 мая, МИД Норвегии, пишет dw.com.

Оппозицию Венесуэлы в Осло представлял заместитель Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес и два советника президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. От Мадуро и его правительства в Норвегию прилетел министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

Мадуро заявил о начале переговоров между представителями его правительства и оппозицией в Норвегии. "Переговоры начались в приятной атмосфере", - сообщил он, выступая 17 мая перед 6500 военнослужащими в штате Арагуа.

Прямых переговоров представителей Мадуро и Гуайдо не было

В свою очередь сторонники Гуайдо опровергли информацию о прямых переговорах с правительством Мадуро. По словам Сталина Гонсалеса, представители венесуэльской оппозиции провели консультации с норвежскими властями в Осло, а встреча норвежцев с представителями Мадуро проходила отдельно. "Прямого контакта не было… Не было встреч в одном и том же месте, в одной комнате", - заявил он в эфире венесуэльской радиостанции Union.

Ранее правительство Норвегии подтвердило информацию о начале переговоров между сторонами венесуэльского конфликта с целью изучить возможности урегулирования кризиса. Хуан Гуайдо 16 мая в Twitter также сообщил о получении приглашения от правительства Норвегии. "Любая посредническая инициатива должна проходить через прекращение узурпации, создание переходного правительства и проведение свободных выборов", - добавил он.

Борьба за власть в Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо президентом. Мадуро помогают Куба и Россия.