Белорусское жюри «Евровидения» отстранили от голосования в финале 3 18.05.2019, 19:25

Жюри дисквалифицировали прямо перед финалом конкурса.

Белорусское жюри на музыкальном конкурсе «Евровидение» дисквалифицировали перед финалом. Об этом сообщили организаторы конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), передает «Радыё Свабода».

Причиной послужило то, что белорусское жюри озвучило, за кого голосовало в полуфинале, а это запрещено правилами «Евровидения».

После полуфинала во вторник председатель белорусского жюри Валерий Прыгун сказал: «Мы определили трех победителей практически единогласно. В общем, в первых шести или семи местах у нас почти не было споров. Они начались на 8-10-х местах».

Кроме того, другие члены жюри рассказали, какие страны им понравились во время полуфинала.

Беларусь на конкурсе в Израиле представляет 16-летняя Zena (Зинаида Куприянович), которая, по версии Eurovisionworld, входила в десятку фаворитов.

Zena выступит в финале конкурса сегодня, 18 мая. Она выступила в первом полуфинале под номером 8 c композицией на английском языке Like It.

Всего в этом году на Евровидении соревнуется 41 конкурсант.

Зинаида Куприянович - самая юная участница Евровидения в этом году.

Ежегодный песенный конкурс Евровидение в этом году проходит в израильском Тель-Авиве.