Цены на газ в Европе скатились к минимуму за 13 лет 2 18.05.2019, 19:45

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Избыток газа в хранилищах - рекордный с 2014 года.

Цены на газ в Европе продолжают снижаться на фоне избытка газа в хранилищах и массированного ввода новых мощностей по производству СПГ, пишет finanz.ru.

На главном европейском газом хабе - TTF в Нидерландах - котировки газовых контрактов вплотную приблизились к минимумам с 2006 года.

Как сообщает «Интерфакс», спотовые сделки в понедельник заключались по 160 долларов за тысячу кубометров.

Ниже в последние годы цены падали лишь однажды - весной 2016-го, когда газовый рынок просел вслед за обвалом нефти, а российский газ на границе с Германией стоил, по данным Минэкономразвития, 147 долларов за тысячу кубов.

Впрочем, если в материковой Европе цены только приближаются к этому антирекорду, то в Великобритании на хабе NBP газ уже котируется в диапазоне 140-150 долларов за тысячу кубометров.

Чуть больше чем за полгода газовые цены в Европе обвалилась более чем вдвое. Их текущий уровень на 40% ниж официального прогноза МЭР, который заложен в бюджет-2019 - это 250 долларов за тысячу кубов.

Сказывается теплая зима, после которой в хранилищах осталось слишком газа, отмечает сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон.

Данные Gas Infrastructure Europe подтверждают: на 8 мая европейские ПХГ были заполнены на 50%. Традиционная закачка в летний сезон на этот раз на 55 дней опережает график предыдущего года, а общий объем запасов - 23 млрд кубометров выше, чем был на ту же дату год назад.

Происходящее на европейском рынке - лишь отражение глобальных процессов: в мире стремительно увеличивается производство сжиженного газа, отмечают аналитики BloombergNEF.

По их оценке, в 2019 году будут запущены мощности по сжижению на 33 млн тонн, тогда как спрос вырастет лишь на 17 млн тонн. Это формирует перепроизводство, которое давит на котировки.

«Рынку будет трудно переварить избыток в 16 млн тонн, если только мы не получим «безумного всплеска спроса» из-за слишком жаркого лета или необычайно холодной осени», - говорит аналитик BloombergNEF Ашиш Сетиа.

Все крупнейшие производители СПГ наращивают мощности - Австралия увеличила экспорт в 2018 году на 22%, до 69,6 млн тонн; США - 53%, до 22,7 млн тонн.

Цены на газ в Азии, которая остается крупнейшим потребителем СПГ в мире, рухнули на 55% с осени прошлого года, а в первом квартале не только сравнялись с европейскими, но и ушли ниже.

В результате поставлять СПГ в Европу стало выгоднее, чем на азиатский рынок, отмечает Паттерсон из ING.По данным Bloomberg, в марте импорт СПГ через европейские порты вырос на 289% и превысил 4 млн тонн.

В апреле газ в Азии начал дорожать и традиционная разница в ценах с Европой восстановилась. Впрочем, с учетом дальнейшего расширения экспортных терминалов в США, мощность которых в 2020 году вырастет вдвое, до 112 млрд кубометров в год, котировки СПГ останутся потолком, перепрыгнуть который европейским ценам на газ будет не под силу, предупреждает Паттерсон.

Чтобы остановить приток СПГ, «Газпрому» придется идти на дальнейшее снижение цен - стоимость спотовых контрактов на TTF должна опуститься до 4 долларов за миллион британских тепловых единиц, или 140 долларов за тысячу кубометров, считают аналитики Energy Aspects.