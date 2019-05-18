Юрист: Армия недовольных «тунеядцев» - это реальная сила 1 18.05.2019, 20:08

За все время борьбы с «тунеядцами» власти потратили куда больше, чем получили.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко рассказал «Радыё Рацыя» о том, почему тем, кто не согласен со своим «тунеядским» статусом, следует обращаться за защитой к юристам или в профсоюз РЭП.

- Много людей к вам обращается?

- От гомельчан было шесть обращений, и всех шестерых исключили из базы «тунеядцев» после нашего вмешательства.

Первоначально в стране насчитали 500 тысяч «тунеядцев», затем список сократился до 425 тысяч. Такая армия недовольных безработных - это реальная сила и опасность для государства. Складывается впечатление, что за все время борьбы с «тунеядцами» государство потратило куда больше, чем получило.